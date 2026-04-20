Три набора LEGO выйдут по мотивам нового «Человека-паука»

LEGO анонсировала три набора по мотивам фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Конструкторы появятся в продаже 1 июня, а сам фильм выйдет 31 июля.
Набор «Погоня за тюремным транспортом Человека-паука» стоит 49,99 доллара и включает мини-фигурки Питера Паркера, Тарантула, Могильщика и охранника департамента по контролю за разрушениями. Можно построить большую тюремную машину с шестью колесами. В комплекте — паутина, выпускаемая из ладоней мини-фигурки, и пистолеты.
«Эпическая битва Человека-паука против Халка» обойдется в 89,99 доллара. В набор войдут мини-фигурки Человека-паука, Халка, Скорпиона, Тарантула, Бумеранга и продавца хот-догов. Персонажи расположатся на четырехэтажном здании. На каждом этаже есть прозрачная платформа для героев. Благодаря Халку дом можно разрушить.
Выйдет также набор «Собираемая фигура Человека-паука». Героя можно будет собрать из 813 деталей. Крупная фигурка обладает большой подвижностью — ее можно поставить в любую позу.
«Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.
Трейлер «Совершенно нового дня» стал первым в истории, преодолевшим отметку в 1,1 млрд просмотров. Из них 718,6 млн он собрал за первые сутки, побив рекорд трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн просмотров).