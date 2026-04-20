Три набора LEGO выйдут по мотивам нового «Человека-паука»

«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Павел Дуров сравнил свое уголовное преследование во Франции с орденом Почетного легиона
Филолог: слова «аннулировать» и «масштаб» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»
Синоптики: перед майскими праздниками в Москве ожидаются снег и ледяные дожди
Скончалась звезда «Багровых рек» Надя Фарес
В Германии уничтожили около 3000 кабанов, пораженных радиацией
Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке
В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд
Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре
«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере
Китайская компания запатентовала туалет, встроенный в сиденье авто
Гуманоидный робот выиграл полумарафон в Китае, побив мировой рекорд среди людей
Актер из театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения убили друг друга во время ссоры
Джастин Бибер спел песню для Билли Айлиш на сцене Coachella
Женщина, выпившая в круизе 14 шотов текилы, отсудила 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание
Институт стекла в московском районе Лефортово превратят в новый деловой центр
Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод
Жилет пассажирки «Титаника» ушел с молотка за 900 тыс. долларов
В петербургском ботсаду запретили пить саке под сакурой
У триллера «The Caretaker» с Сидни Суини появился режиссер
Австралиец стал дедушкой в 91 год и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Мужчина с кошкой несколько дней дрейфовали в море. Их подобрал круизный лайнер
Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам
Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках «Матери Марии» происходили «странные явления»
Чайки помогли футбольной команде защитить ворота
В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой
Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет

Три набора LEGO выйдут по мотивам нового «Человека-паука»

LEGO анонсировала три набора по мотивам фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Конструкторы появятся в продаже 1 июня, а сам фильм выйдет 31 июля.

Набор «Погоня за тюремным транспортом Человека-паука» стоит 49,99 доллара и включает мини-фигурки Питера Паркера, Тарантула, Могильщика и охранника департамента по контролю за разрушениями. Можно построить большую тюремную машину с шестью колесами. В комплекте — паутина, выпускаемая из ладоней мини-фигурки, и пистолеты.

«Эпическая битва Человека-паука против Халка» обойдется в 89,99 доллара. В набор войдут мини-фигурки Человека-паука, Халка, Скорпиона, Тарантула, Бумеранга и продавца хот-догов. Персонажи расположатся на четырехэтажном здании. На каждом этаже есть прозрачная платформа для героев. Благодаря Халку дом можно разрушить.

Выйдет также набор «Собираемая фигура Человека-паука». Героя можно будет собрать из 813 деталей. Крупная фигурка обладает большой подвижностью — ее можно поставить в любую позу.

«Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.

Трейлер «Совершенно нового дня» стал первым в истории, преодолевшим отметку в 1,1 млрд просмотров. Из них 718,6 млн он собрал за первые сутки, побив рекорд трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн просмотров).

