Астронавт «Артемиды-2» снял закат Земли на телефон

Фото: NASA/Getty Images

Рид Уайзман, один из астронавтов миссии «Артемида-2», представил видео заката Земли из космоса.

Он написал: «Сквозь стыковочный люк Луна была видна едва-едва, но iPhone оказался идеального размера, чтобы поймать этот вид. Это видео без обрезки и без монтажа, с 8-кратным зумом — примерно так же это видит человеческий глаз. Наслаждайтесь».

Видео: @astro_reid

Миссия «Артемида-2» стартовала с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. В ходе миссии корабль «Орион» совершил один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлилось 9 дней, 1 час и 32 минуты — астронавты вернулись на Землю 11 апреля.

Ранее НАСА опубликовало снимки Земли и Луны, сделанные изнутри корабля. На некоторых астронавты смотрят на Землю в иллюминатор. Появился и первый в истории снимок, сделанный с обратной стороны Луны. На нем видно, как Земля опускается за лунный горизонт.

Фотографию Млечного Пути опубликовали с цитатой из песни «A Sky Full of Stars». «Небо, полное звезд», — подписало снимок НАСА.

