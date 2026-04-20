Опрос: 75% россиян хотели бы попробовать себя в роли детектива

Большинство россиян (75%) мечтают заняться расследованием преступлений, показали результаты исследования сервиса «Литрес» и сети «Читай-город». Опрос приурочили ко Дню детектива, который отмечается 20 апреля. В этот день в 1861 году опубликовали первый в истории литературы детективный рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг».

Лучшими напарниками респонденты назвали Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и доктора Ватсона. 19% опрошенных хотели бы расследовать дело вместе с мисс Марпл из «Убийства в доме викария» Агаты Кристи, а 15% — с Нэнси Дрю из «Тайны старых часов» Кэролайн Кин.

93% респондентов признались, что любят читать детективные истории. Самой интересной из них пользователи назвали «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла. Далее идут произведения Агаты Кристи. На второй строчке оказалось «Убийство в Восточном экспрессе», на третьей — «Десять негритят», на четвeртой – «Убийство Роджера Экройда». Замыкает топ-5 детектив Дафны Дюморье «Ребекка».

Как показали результаты опроса, лишь четверть россиян хотя бы раз перелистывали детектив на последние страницы, чтобы раньше времени узнать развязку, и только каждый пятый осознанно искал спойлеры в интернете. 52% респондентов ответили, что часто раскрывают преступника, но порой сюжет все же удивляет. 27% редко доходят до разгадки и часто подозревают не того, а 15% в целом не пытаются узнать о личности злодея и просто следят за историей.

