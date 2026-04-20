Скончалась звезда «Багровых рек» Надя Фарес

Умерла французская актриса Надя Фарес, известная по фильму «Багровые реки» (2000). Ей было 57 лет, пишет L’Humanité со ссылкой на дочерей артистки.
11 апреля Фарес без сознания вытащили из бассейна частного клуба на улице Бланш в Париже. Врачи ввели ее в искусственную кому, но спасти не смогли. По словам дочерей Нади, причиной смерти стала остановка сердца.
Надя Фарес родилась в 1968 году в Марракеше, Марокко. Она выросла в Ницце, а затем переехала в Париж, чтобы продолжить карьеру в кино. Ее дебют состоялся в 1990-х годах, она работала с такими известными режиссерами, как Александр Аркади, Клод Лелуш и Берни Бонвуазен.
Популярность Фарес принесла картина Матье Кассовица «Багровые реки», в которой также снялись Жан Рено и Венсан Кассель. Позже она сыграла агента Джейд Кинлер в боевике-триллере «Война» 2007 года и Пию в фильме ужасов «Штормовое предупреждение» 2007 года.
В 2009 году Фарес вышла замуж за продюсера из Лос-Анджелеса Стива Часмана и сделала паузу в карьере. В 2016 году она вернулась на экраны в драматическом сериале Netflix «Марсель». В 2022-м актриса сыграла с Мелом Гибсоном в проекте «На линии».