Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре

Писательница Вероника Рот собирается опубликовать 6 октября 2026 года новый роман из книжной серии «Дивергент». Об этом сообщило Elle.



Название книги — «Шестая фракция» (The Sixth Faction). В ней писательница переосмысливает историю главной героини Беатрис Прайор через призму альтернативной вселенной. «Эта книга не будет ни приквелом, ни продолжением, ни побочным произведение, она — первая в запланированной дуологии, в которой ставится простой вопрос: что, если бы Беатрис сделала другой выбор?» — пишет Elle.



Рот решила вернуться к серии, чтобы исправить ошибки вселенной, за которые ее критиковали. «Во многих отношениях „Шестая фракция“ — это кульминация всей работы, которую я проделала — не только над собой, но и над своим творчеством», — сказала она.