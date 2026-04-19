Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре

В петербургском ботсаду запретили пить саке под сакурой
В Германии уничтожили около 3 тыс. кабанов, зараженных радиацией
Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке
В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд
«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере
Китайская компания запатентовала туалет, встроенный в сиденье авто
Гуманоидный робот выиграл полумарафон в Китае, побив мировой рекорд среди людей
Актер из театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения убили друг друга во время ссоры
Джастин Бибер спел песню для Билли Айлиш на сцене Coachella
Женщина, выпившая в круизе 14 шотов текилы, отсудила 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание
Институт стекла в московском районе Лефортово превратят в новый деловой центр
Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод
Жилет пассажирки «Титаника» ушел с молотка за 900 тыс. долларов
У триллера «The Caretaker» с Сидни Суини появился режиссер
Австралиец стал дедушкой в 91 год и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Мужчина с кошкой несколько дней дрейфовали в море. Их подобрал круизный лайнер
Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам
Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках «Матери Марии» происходили «странные явления»
Чайки помогли футбольной команде защитить ворота
В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой
Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет
Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»
Дэвид Харбор сыграет Сэма Траутмана в фильме «Джон Рэмбо»
ИИ-песня заняла первое место в чарте iTunes
В новый альбом Пола Маккартни войдет песня, записанная вместе с Ринго Старром
Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, автор «На безымянной высоте» и «Палача»
A$AP Rocky представил диван в виде мусорных мешков

Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре

Писательница Вероника Рот собирается опубликовать 6 октября 2026 года новый роман из книжной серии «Дивергент». Об этом сообщило Elle.

Название книги — «Шестая фракция» (The Sixth Faction). В ней писательница переосмысливает историю главной героини Беатрис Прайор через призму альтернативной вселенной. «Эта книга не будет ни приквелом, ни продолжением, ни побочным произведение, она — первая в запланированной дуологии, в которой ставится простой вопрос: что, если бы Беатрис сделала другой выбор?» — пишет Elle.

Рот решила вернуться к серии, чтобы исправить ошибки вселенной, за которые ее  критиковали. «Во многих отношениях „Шестая фракция“ — это кульминация всей работы, которую я проделала — не только над собой, но и над своим творчеством», — сказала она.

С 2011 по 2014 год в серии вышло четыре книги: «Дивергент», «Инсургент», «Аллигент» и сборник «Четыре. История дивергента». Сюжет рассказывает о постапокалиптическом Чикаго, где общество разделено на пять фракций. Главная героиня Трис узнает, что она «дивергент» — человек, нарушающий систему.

