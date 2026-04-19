В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд

Полиция федеральной земли Бургенланд в Австрии обнаружила крысиный яд в банке детского питания от компании Hipp, сообщает Reuters.



В заявлении полиции говорится, что образец одной из 190-граммовых баночек детского питания со вкусом «морковь с картофелем», о подозрительности которых сообщил один из покупателей, дал положительный результат на крысиный яд. Продукт отозвали из 1500 супермаркетов Spar в стране.



В заявлении полиции говорится, что на дне опасных банок была наклейка с красным кругом, а крышки и защитные пломбы были уже открыты и повреждены. Само питание имело необычный запах. Первоначальные лабораторные анализы образцов, изъятых полицией в Чехии и Словакии, так же показали наличие токсичного вещества.



В компании Hipp в ответ прокомментировали, что нельзя исключать, что в продукт попало опасное вещество. Там предупредили, что такие товары могут быть опасны для жизни.



«Согласно нашим текущим сведениям, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое затрагивает канал сбыта Spar Austria», — добавили в сообщении. В сети Spar прекратили продажу продуктов этого бренда во всех странах, где компания ведет бизнес, включая Австрию, Словению, Венгрию, Хорватию и Северную Италию.



Полиция рекомендовала покупателям тщательно мыть руки, если они соприкасались с банками этого детского питания. Австрийское агентство по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов заявило, что необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, если младенцы употребили его.