В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд

Фото: Jaye Haych/Unsplash

Полиция федеральной земли Бургенланд в Австрии обнаружила крысиный яд в банке детского питания от компании Hipp, сообщает Reuters.

В заявлении полиции говорится, что образец одной из 190-граммовых баночек детского питания со вкусом «морковь с картофелем», о подозрительности которых сообщил один из покупателей, дал положительный результат на крысиный яд. Продукт отозвали из 1500 супермаркетов Spar в стране. 

В заявлении полиции говорится, что на дне опасных банок была наклейка с красным кругом, а крышки и защитные пломбы были уже открыты и повреждены. Само питание имело необычный запах. Первоначальные лабораторные анализы образцов, изъятых полицией в Чехии и Словакии, так же показали наличие токсичного вещества. 

В компании Hipp в ответ прокомментировали, что нельзя исключать, что в продукт попало опасное вещество. Там предупредили, что такие товары могут быть опасны для жизни. 

«Согласно нашим текущим сведениям, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое затрагивает канал сбыта Spar Austria», — добавили в сообщении. В сети Spar прекратили продажу продуктов этого бренда во всех странах, где компания ведет бизнес, включая Австрию, Словению, Венгрию, Хорватию и Северную Италию.

Полиция рекомендовала покупателям тщательно мыть руки, если они соприкасались с банками этого детского питания. Австрийское агентство по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов заявило, что необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, если младенцы употребили его.

