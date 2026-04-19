Китайская компания запатентовала туалет, встроенный в сиденье авто

Фото: Seres

Китайский автопроизводитель Seres запатентовал встроенный в автомобиль унитаз. Об этом сообщает UPI.

Согласно патенту, туалет будет крепиться прямо под сиденьем и выдвигаться при необходимости. Устройство планируют оснастить голосовым управлением и вытяжным вентилятором, который должен устранять запахи. Внутри предусмотрен нагревательный элемент, благодаря которому моча будет испаряться, а твердые отходы высушиваться. 

© Seres

В патентной заявке говорится, что автомобильный унитаз предназначен для «удовлетворения потребностей пользователей» во время длительных поездок, отдыха в кемпинге или при ночевке в машине.   

В каких авто может появиться такой туалет, автопроизводитель не уточнял. 

Seres не первая компания, придумавшая автомобильный туалет. Ее конкурент Polestone ранее показал переносной туалет: складное сиденье, которое можно хранить в центральной консоли и при необходимости использовать вместе с пластиковыми пакетами.

