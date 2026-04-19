Женщина, выпившая на круизе 14 шотов текилы, отсудила 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание

Афиша Daily
Фото: Alena Plotnikova/Unsplash

В США пассажирка лайнера отсудила у круизной компании 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание алкоголем. Об этом сообщает Sky News.

В январе 2024 года 45-летняя медсестра Диана Сандерс отдыхала на круизном лайнере Carnival Radiance по пакету «все включено». В течение девяти часов персонал налил женщине как минимум 14 шотов текилы, причем алкоголь продолжали ей давать, даже когда она была заметно пьяна. 

После того как Сандерс вышла из одного из баров на корабле, она упала и ушиблась головой. Ее нашли без сознания в зоне, предназначенной только для экипажа. Медики диагностировали у пассажирки сотрясение мозга, головные боли, травмы спины и ушибы. 

Теперь присяжные Майами вынесли решение в пользу медсестры, заключив, что компания действовала халатно. Адвокат пострадавшей Спенсер Аронфельд сказал: «Судиться с таким корпоративным гигантом, как Carnival, — сложная задача, и я очень уважаю стойкость моей клиентки. Это дело показывает, насколько опасны пакеты „все включено“ с алкоголем: они поощряют чрезмерное потребление и заставляют плохо оплачиваемый персонал ставить чаевые выше безопасности».

Во время процесса Аронфельд утверждал, что бармены на лайнере должны были прекратить обслуживать Сандерс, как только стало заметно, что она пьяна. Адвокат также заявил, что Carnival «намеренно проектирует свои суда так, чтобы точки продажи алкоголя были буквально в каждом углу корабля», чтобы максимизировать прибыль.

В комментарии СМИ Аронфельд отметил: «Доказать факт чрезмерного обслуживания алкоголем часто бывает сложно, потому что многие считают, что человек должен нести полную ответственность за то, сколько он выпил. Диана признала и личную ответственность. Однако главный вопрос заключался в том, что Carnival отказалась признать хоть какую-то корпоративную ответственность за то, что продолжала обслуживать человека, который был явно пьян».

В Carnival Cruise Line заявили, что уважительно не согласны с вердиктом и считают, что есть основания для нового разбирательства и апелляции. Юристы компании утверждали, что не было никаких свидетельств того, что Сандерс «шаталась, засыпала у бара, невнятно говорила или демонстрировала какие-либо иные признаки опьянения».

Расскажите друзьям