По мультфильму «Долина папоротников» снимут кино

Amazon MGM Studios готовит игровой фильм по мультику «Долина папоротников: Последний тропический лес» 1992 года. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером выступит Мариель Хеллер, снявшая «Прекрасный день по соседству» и «Ночую сучку». Она же написала сценарий.
Действие оригинала происходит в австралийском тропическом лесу, населенном феями. Одна из них случайно уменьшает до размера феи лесоруба. Вместе они пытаются защитить лес от вырубки и духа разрушения по имени Хексус.
В мультфильме звучали голоса Робина Уилльямса, Тима Карри, Кристиана Слейтера и Саманты Матис. А саундтреком стали песни и музыкальные номера Элтона Джона, Раффи, Шины Истон, Карри и Уилльямса.
В 1998 году у «Долины папоротников» вышел сиквел с подзаголовком «Волшебное спасение».
Последней работой Хеллер стал фильм «Ночная сучка» с Эми Адамс — экранизация романа Рейчел Йодер. Вскоре Хеллер вновь поработает со звездой ее фильма «Прекрасный день по соседству» Томом Хэнксом над бейсбольной картиной «The Comebacker».