Самыми дорогими местами для отдыха в России стали Плато Путорана и Камчатка

Плато Путорана в Сибири и Камчатка стали лидерами по стоимости отдыха для состоятельных россиян внутри страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство PrimeTours.



Стоимость премиального недельного отдыха на Камчатке может начинаться от четырех млн рублей, а в Плато Путорана — от 500 тыс. рублей на человека. «В отдельных случаях премиальные туры по России превышают 20 миллионов рублей — это программы с вертолетами, яхтами, экспедициями и высоким уровнем сервиса», — рассказали в PrimeTours.



Среди других дорогих направлений для отдыха: Байкал, Алтай, Сахалин, Курильские острова и Хабаровский край. «Это труднодоступные, уникальные по природе локации, и именно туда сейчас смещается часть спроса обеспеченной аудитории», — пояснили в компании.



В сегменте зарубежных направлений у состоятельных туристов спросом пользуется Африка. Туристы едут в ЮАР, Танзанию, Кению, на сафари и к водопаду Виктория, рассказали в агентстве. «Это верхний сегмент спроса — самые дорогие и статусные поездки, которые стабильно востребованы в премиальном сегменте», — подчеркнули там. После них — островные направления. Это Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. «В структуре спроса также присутствуют Таиланд, Турция, ранее были Эмираты, а сейчас активно подключается Вьетнам за счет захода международных гостиничных сетей», — отметили в компании.