Половина россиян считает, что об экологии должны совместно заботиться государство, бизнес и общество

24% респондентов готовы поучаствовать в экологических проектах, в том числе через благотворительность, хотя раньше таким не занимались. 17% положительно относятся к поддержке программ по сохранению редких видов животных, если система пожертвований и отчетность фондов прозрачны и понятны.