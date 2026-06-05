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Фильм «Джейсон Стэтем украл мой байк» выйдет 6 августа 2027 года

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: UK Film Council

Картина Дэвида Литча «Джейсон Стэтем украл мой байк» получила дату релиза — фильм появится в кинотеатрах 6 августа 2027 года. Дистрибьютором выступит Black Bear. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет пока держится в секрете, но известно, что в боевике будут обыгрывать экранный образ актера. Съемки планируют завершить на этой неделе.

Сценарий написала Элисон Флирль, работавшая над сериалами «Школа рока», «Конь БоДжек» и фильмом «Конан». Дэвид Литч известен как сорежиссер «Джона Уика», режиссер «Взрывной блондинки», «Дэдпула-2» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Стэтем — один из самых успешных экшн-звезд в мире. Среди его ближайших проектов — триллер «Джон Доу». Актер воссоединится с Дэвидом Эйером — режиссером, с которым уже работал вместе над фильмами «Пчеловод» (2024) и «Мастер» (2025).

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