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Появился тизер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Prime Video

Студия Amazon Prime Video опубликовала тизер третьего сезона «Властелина колец: Кольца власти».

Премьера состоится 11 ноября. Действие фэнтези-драмы разворачивается за тысячи лет до событий «Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкина.

Источник: Prime Video

Ранее создатели шоу раскрыли первые детали третьего сезона. Новые эпизоды сосредоточатся на одном из важнейших событий в истории Средиземья — создании Кольца Всевластия Сауроном.

События нового сезона происходят спустя несколько лет после финала предыдущего. Саурон, которого играет Чарли Викерс, будет стремиться укрепить свою власть и начать войну против эльфов.

Премьера проекта состоялась в 2022 году. Шоураннерами выступают Патрик Маккей и Джон Д. Пейн.

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