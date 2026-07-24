Okko продолжит стратегическое партнерство с футбольным клубом «Спартак-Москва»

Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» продолжат стратегическое партнерство. Это означает, что платформа предложит спортивным болельщикам больше эксклюзивного контента, сообщили «Афише Daily» представители Okko.
Сотрудничество расширят сразу по нескольким направлениям. В разделе «Спартак» в Okko появятся новые материалы о жизни команды. Игроки клуба будут принимать участие в студийных шоу и станут экспертами во время крупнейших турниров.
Кроме того, поклонников футбола ждут активности на «Лукойл Арене», уникальный клубный мерч и новые привилегии в рамках программы лояльности клуба. Okko займется развитием цифровых сервисов для фанатов, в частности, на домашних матчах «Спартака» представят интерактивы с использованием ИИ.
«Спартак-Москва» и Okko проведут также серию совместных проектов, розыгрышей и специальных мероприятий. Партнеры устроят просмотры ключевых матчей еврокубков с легендарными игроками и известными болельщиками клуба.
В продажу поступят свежие капсульные коллекции мерча. В прошлом году Okko и «Спартак» уже запустили линейку фирменных джерси.
«В прошлом сезоне сотрудничество Okko и „Спартака“ вышло далеко за рамки привычного спонсорства. Мы увидели, насколько важно для болельщиков оставаться рядом с любимым клубом не только в момент матча, но и каждый день. Поэтому в новом сезоне мы расширяем сотрудничество, чтобы предложить поклонникам „Спартака“ больше эксклюзивного контента, цифровых сервисов, совместных проектов и ярких впечатлений. Мы хотим, чтобы Okko оставался для болельщиков еще одной точкой встречи с любимой командой», — поделился директор по маркетингу Okko Сергей Костров.
Замгендиректора по развитию Вячеслав Соловьев добавил, что партнерство дает возможность «создавать еще более масштабные проекты на стыке кино и спорта». «Верим, что в новом сезоне наше взаимодействие будет еще громче и ярче», — подчеркнул он.