Okko продолжит стратегическое партнерство с футбольным клубом «Спартак-Москва»

«В прошлом сезоне сотрудничество Okko и „Спартака“ вышло далеко за рамки привычного спонсорства. Мы увидели, насколько важно для болельщиков оставаться рядом с любимым клубом не только в момент матча, но и каждый день. Поэтому в новом сезоне мы расширяем сотрудничество, чтобы предложить поклонникам „Спартака“ больше эксклюзивного контента, цифровых сервисов, совместных проектов и ярких впечатлений. Мы хотим, чтобы Okko оставался для болельщиков еще одной точкой встречи с любимой командой», — поделился директор по маркетингу Okko Сергей Костров.