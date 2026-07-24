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В Суздале откроется выставка о кино «Дорога к счастью» — с работами Эйзенштейна и Параджанова

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @larets.suzdal

8 августа в суздальском «Ларце» — экспериментальном выставочном проекте сообщества «Мира» — откроется выставка «Дорога к счастью». Она будет посвящена кинематографу и проработает до конца года.

Экспозиция задумана как путешествие от рождения кино до современной любительской камеры. Отправной точкой первого зала стала книга 1928 года «Что такое кино?», в которой принцип камеры-обскуры объясняется через образ деревенской избы: свет проникает через щель в ставне и переворачивает изображение внешнего мира.

© @larets.suzdal

Второй зал посвящен 1920–1930-м — периоду, в который разрабатываются теории кино и создаются графические плакаты. Ключевое исследование для этого раздела подготовил историк Кирилл Горячок из Кембриджа — оно посвящено истории издательства «Кинопечать».

Третий зал рассказывает о том, как художники искали себя в растущей индустрии. Здесь соседствуют ученик Кандинского Константин Вялов, режиссеры Эйзенштейн, Хамдамов, Кулешов, Норштейн, модельер Гончаров и историк кино Наум Клейман.

Последний зал — о неснятом. Режиссер Лев Кулешов всю жизнь хотел смонтировать фильм «Счастье мира» из документальной хроники — теперь его идею реализовали: режиссер Руслан Симаков и лаборатория «Цикл» собрали «Счастье» из любительских пленок 1960–1980-х.

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