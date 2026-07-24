Экспозиция задумана как путешествие от рождения кино до современной любительской камеры. Отправной точкой первого зала стала книга 1928 года «Что такое кино?», в которой принцип камеры-обскуры объясняется через образ деревенской избы: свет проникает через щель в ставне и переворачивает изображение внешнего мира.