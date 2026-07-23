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Новый фильм Дэнни Бойла выйдет в российский прокат

Афиша Daily
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Фото: Studiocanal

«Амедиатека» выпустит в российский прокат новый фильм Дэнни Бойла «Ink» («Чернила»). Об этом говорится в телеграм-канале онлайн-кинотеатра. Дата российской премьеры пока не сообщается.

Картина рассказывает историю британского таблоида The Sun. Действие разворачивается в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок приобрел издание и доверил развивать его беспринципному редактору Ларри Лэмбу.

Мердока в картине сыграл Гай Пирс («Бруталист»), а Лэмба — Джек О’Коннелл («Грешники», «28 лет спустя»). С ними на экране появится Клэр Фой («Корона») — ей досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в The Sun и тесно сотрудничает с Лэмбом.

В основу фильма легла пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию «Тони». Драматург сам написал сценарий экранизации.

«Чернила» станут фильмом открытия Венецианского кинофестиваля. Картину покажут 2 сентября.

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