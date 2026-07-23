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Том Холланд намерен обойтись без дублеров на съемках байопика о Фреде Астере

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Том Холланд рассказал в интервью Good Morning America, что планирует обойтись без дублеров на съемках байопика о легендарном актере и танцовщике Фреде Астере.

Холланд приступит к подготовке к роли сразу после завершения пресс-туров фильмов «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день». По словам артиста, ему предстоит огромная работа в танцевальной студии.

«Я уже провел свои первые репетиции недавно, и они наполнили меня одновременно предвкушением и абсолютным ужасом, поскольку мне предстоит проделать огромную работу, чтобы Фред гордился мной», — поделился Том.

Актер добавил, что хотел бы исполнить все танцы в будущей картине самостоятельно. Холланд надеется снять все хореографические номера одним кадром, без склеек — так, как это делал сам Астер.

О том, что Холланд исполнит роль Астера, стало известно в 2021 году. Фильм поставит режиссер Пол Кинг по сценарию Стивена Левенсона. Продюсером байопика выступит Эми Паскаль. Проект реализует Sony.

Еще один проект о жизни Фреда Астера задумал Amazon. Компания разрабатывает ленту «Фред и Джинджер». В ней Джейми Белл сыграет Астера, а Маргарет Куолли — его партнершу Джинджер Роджерс.

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