В доме, где родился Гитлер, открыли полицейский участок

В австрийском городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Адольф Гитлер, начал работать полицейский участок. Власти рассчитывают, что это помешает зданию оставаться местом паломничества неонацистов, сообщает Reuters.
Австрия принудительно выкупила дом у частной владелицы в 2017 году после многолетних споров о его судьбе. Ранее в здании размещалась благотворительная организация, помогавшая людям с инвалидностью. В 2019 году власти решили реконструировать его и передать полиции.
Возле здания сохранили камень из концлагеря Маутхаузен с надписью «Фашизм — никогда больше». Гитлер на мемориале не упоминается.
«Цель состояла в том, чтобы исключить любые ассоциации с Адольфом Гитлером и тем самым лишить это место окружающей его мистики», — заявил руководитель исторического отдела МВД Австрии Штефан Мльчох.
Гитлер родился в доме в 1889 году, но прожил там лишь несколько недель. Во времена нацистского режима в здании работал художественный музей, а само оно было известно как «дом рождения фюрера».
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер назвал современную полицию полной противоположностью символике, связанной с этим местом. По его словам, полиция представляет демократию и верховенство закона.
Против решения выступил Австрийский комитет Маутхаузена, объединяющий переживших Холокост. Представители организации считают, что полицейский участок не остановит неонацистов и одновременно отвлечет внимание от преступлений Гитлера.
«Каждый год у мемориала концлагеря Маутхаузен проходит церемония под лозунгом „Никогда больше“. А в Браунау говорят: „Давайте забудем как можно скорее“», — заявил представитель комитета Роберт Айтер.
Мэр Браунау Йоханнес Вайдбахер признал, что эффективность решения пока невозможно оценить. При этом, по его словам, большинство жителей города приняли проект. Местные власти утверждают, что связанные с посетителями инциденты сейчас происходят реже, чем раньше.