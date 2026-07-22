Zoloto, «брусникинцы» и фитнес нон-стоп: во Владимирской области пройдет фестиваль «Круто»

Во Владимирской области с 7 по 9 августа пройдет фестиваль музыки, дизайна, искусства и спорта «Круто». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Мероприятие состоится на территории базы отдыха «Крутояк». Там обустроят пять площадок для музыкальных выступлений. Гостей ждут также несколько поп-ап-сцен, театрализованные перформансы и песни у костра.
Хедлайнером фестиваля станет Zoloto. В лайнап войдут также легенда абстрактного хип-хопа Archanga, Bad Zu с фирменным трайбл-рейвом, гараж-рокеры Cupsize, новый проект DJ Stonik1917 — группа «Масла», постпанк-коллектив из Омска «Конец солнечных дней», певица Mirèle и мультижанровый проект «Глум».
Кроме того, на «Круто» выступят рок-группа «Казускома», автор «Белой стрекозы любви» Николай Воронов, исполнительница хита «обла.ком» Солова и ее соратник Евтела, Sotode 外で, «Два обреза», Размаха, Лиза Громова, Isentie и другие артисты.
Лейбл System 108 представит на фестивале шоукейс с участием Biicla, Eostra, Errortica, Kovyazin D, Lipelis, Mashkov, Philipp Gorbachev, Izotov, Holymolly, Izhevsky, Amvy, Rikkson, Lekajordann, группы «Лауд». В музыкальную программу войдут также Pompeya, Kito Jempere, Asthma Boys, Dj Artik + Spaida, «Готические орлы», Daily Slime, Максим Сюрплюс.
Театральную часть фестиваля организуют актеры «Мастерской Брусникина». На открытии «Круто» они покажут музыкально-хореографическую постановку, посвященную благодарности лету, солнцу, собранному урожаю и возможности быть вместе.
«Через музыку, движение и коллективный ритуал зрителям предложат задуматься о том, какой „урожай“ каждый успел собрать за это лето и что еще только предстоит обрести. Так прозвучит Жнивень — время сбора плодов, благодарности и предвкушения нового», — рассказали организаторы «Круто».
Фестиваль реализуют «Диско-клуб» и White Studios при поддержке Альфа-банка. В его программу, помимо прочего, войдут спортивные активности: шахматы, пинг-понг, скейт-контент, марафон фитнеса и танцев от студий 128bpm, а также две велогонки — шоссейная и гравийная — по маршруту от ДК «Альфа Кристалл» до «Крутояка».
На территории фестиваля появятся велопарковки, велокафе и мастерские. Гости «Круто» смогут жить в одном из двух кемпингов — «ЦАО» и «Заречье», а отдыхать им предложат в чилл-зоне в лесу, брендированных пространствах на берегу реки Клязьмы, кальянной от Darkside и на фуд-корте, где по утрам состоятся кофе-рейвы.