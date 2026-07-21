Исследование: обезьяны понимают основы геометрии почти так же хорошо, как дети

Задачи оказались сложнее, чем кажется: фигуры отличались друг от друга лишь незначительно размером, цветом и другими параметрами. После завершения эксперимента ученые предложили аналогичные задания людям. В исследовании участвовали американские дошкольники, взрослые жители США, а также представители народа цимане из Боливии, многие из которых никогда не получали формального образования.