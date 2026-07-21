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Исследование: обезьяны понимают основы геометрии почти так же хорошо, как дети

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: 20th Century Fox

Американские ученые выяснили, что павианы и макаки способны распознавать геометрические закономерности почти на уровне маленьких детей. Результаты исследования указывают на то, что базовые математические способности могли сформироваться в ходе эволюции.

В эксперименте приняли участие павианы-анубисы и макаки-резусы, живущие в зоопарке «Сенека-парк» в Нью-Йорке. Исследователи установили для животных сенсорный экран с заданиями на сопоставление двухмерных фигур и поощряли участников фруктами.

По словам соавтора исследования Ли Цзялиня из Университета Карнеги — Меллона, некоторые обезьяны проявляли удивительное усердие. «Один из павианов по кличке Каламата мог сидеть у экрана по два-три часа и выполнять самые разные математические задания», — рассказал ученый.

Задачи оказались сложнее, чем кажется: фигуры отличались друг от друга лишь незначительно размером, цветом и другими параметрами. После завершения эксперимента ученые предложили аналогичные задания людям. В исследовании участвовали американские дошкольники, взрослые жители США, а также представители народа цимане из Боливии, многие из которых никогда не получали формального образования.

Оказалось, что обезьяны справлялись с заданиями примерно так же успешно, как маленькие дети. Кроме того, взрослые люди независимо от уровня образования демонстрировали схожую способность распознавать геометрические закономерности.

Авторы работы считают, что результаты свидетельствуют о глубоко укоренившейся «геометрической интуиции», которая могла появиться у людей и других приматов задолго до возникновения письменности, школ и математики в современном понимании.

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