В интервью изданию THR Кристофер Нолан назвал Кристиана Бейла одним из величайших актеров своего поколения. Режиссер также признался, что считает игру Бейла в фильме «Престиж» одной из самых недооцененных в его карьере. Скоро лента вновь выйдет в прокат в честь 20-летия.