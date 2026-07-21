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Кристофер Нолан назвал Кристиана Бейла одним из величайших актеров своего поколения

Афиша Daily
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Фото: Buena Vista Pictures Distribution

В интервью изданию THR Кристофер Нолан назвал Кристиана Бейла одним из величайших актеров своего поколения. Режиссер также признался, что считает игру Бейла в фильме «Престиж» одной из самых недооцененных в его карьере. Скоро лента вновь выйдет в прокат в честь 20-летия. 

«У нас был потрясающий опыт совместной работы», — отметил Нолан, отвечая на вопрос о возможном воссоединении с Бейлом в будущем проекте.

По словам режиссера, для юбилейного проката фильм специально подготовят в 70-миллиметровом формате. Оригинальная картина была снята оператором Уолли Пфистером на 35-миллиметровую пленку с использованием анаморфотной оптики.

Нолан рассказал, что недавно пересматривал пленочную копию фильма и вновь был впечатлен работой съемочной группы. Он отдельно отметил операторскую работу Пфистера и художественное оформление Натана Кроули. «Фильм будет выглядеть совершенно потрясающе в 70 миллиметрах», — заявил постановщик. 

«Престиж» вышел в 2006 году. История ленты крутится вокруг соперничества двух иллюзионистов, роли которых исполнили Кристиан Бейл и Хью Джекман. Несмотря на признание критиков, картина часто остается в тени более известных фильмов Нолана вроде «Начала», «Интерстеллара» и трилогии о Темном рыцаре.

«Одиссея» Нолана вышла в мировой прокат 17 июля. Блокбастер заработал по всему миру за первый уик-энд 264,1 млн долларов. Это лучший старт в карьере режиссера. 

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