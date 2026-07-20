Убить автора: почему Кристоферу Нолану в сети отказывают в праве на его видение «Одиссеи»?

Фильмы Кристофера Нолана в какой-то мере иллюстрируют этот довод Кейл. И хотя работу его самой постоянной соратницы, жены и продюсерки Эммы Томас, сложно оценить со стороны из-за завуалированности ее профессии, любой зритель сможет заметить, как изменился визуальный стиль режиссера, когда он сделал своим постоянным оператором Хойте ван Хойтема вместо Уолли Пфистера. Однако в то же время его кино можно использовать и в качестве доказательства состоятельности авторской теории: все его фильмы объединяют схожие темы, цветовые решения и сюжетные структуры (Нолан вообще должен получить дополнительное очко как автор просто за то, что он сам пишет свои сценарии). Если прибегать к морским метафорам, так подходящим к разговору об «Одиссеи», то Нолана уместно сравнить с капитаном корабля: он отвечает за все плавание, просто без команды его судно никогда не доберется до цели.