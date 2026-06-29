Нолановскую трилогию про Бэтмена принято хвалить, но все забывают о том, что первый фильм вообще-то был не огонь. Понятно, что на фоне чудовищно-китчевого «Бэтмена и Робина» Джоэля Шумахера «Бэтмен: Начало» смотрелся как глоток свежего воздуха. Но хоть картина и обдула новизной (Нолан сделал ставку на мрачный реализм), это страшно противоречивое кино. Да, первая половина фильма до сих пор производит впечатление своим антикомиксным вайбом. Однако затем режиссер скатывается не просто в супергеройское кино, а в какое‑то совершенно абсурдное супергеройское кино. Чего только стоит монорельсовый поезд с излучателем, который по мере продвижения к главному зданию Готэма испаряет воду в трубопроводе и отравляет все вокруг ядовитым паром (что? да!). В таких несуразностях, конечно, можно обвинить автора сценария Дэвида С.Гойера — в принципе одного из худших сценаристов на свете. Впрочем, Нолан в этой ситуации тоже не показал себя молодцом — в конце концов, он вместе со своим соавтором мог придумать более вменяемый финал. В итоге первая картина про Бэтмена у него все же вышла комом.