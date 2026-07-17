«Одиссея» Кристофера Нолана: чудо современного кинематографа мифических пропорций

В тех же регистрах существует и музыка — точнее, в почти незаметных переходах между ними. Композитор Людвиг Горанссон написал, кажется, очередной саундтрек, который поборется за «Оскар». У него уже три статуэтки — за «Черную Пантеру», «Оппенгеймера» и «Грешников», — и очень трудно представить, что академики проигнорируют его в четвертый раз. Музыка одновременно сохраняет аутентичность древнего мира, разгоняет экшн, дает почувствовать эмоциональные переломы истории и при этом долго не выходит из головы после финальных титров. Еще одно доказательство того, что Горанссон стремительно превращается в нового Джона Уильямса или Ханса Циммера. Иронично, что уже в следующем наградном сезоне ему, вероятно, придется соревноваться именно с ними: первый написал саундтрек ко «Дню разоблачения», а второй — к триквелу «Дюны».