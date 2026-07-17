Продюсером картины выступил Гэри Курц, работавший в свое время над классическими «Звездными войнами» и «Темным кристаллом», а ее сюжет (но не фабула) максимально следует за гомеровской поэмой. Тем обиднее, что анимация в картине получилась несколько неодушевленной (что в свое время отмечал и LA Times), а режиссерская интерпретация — нулевой. И, что еще хуже, это довольно однобокое (троянцы тут выведены исключительно злодеями, а древние греки — героями), унылое и чрезвычайно пафосное кино, которое может разве что похвастаться своим эпилогом. В отличие от других экранизаций, оно не заканчивается расправой Одиссея над женихами, а показывает, как их родственники намерены отомстить царю Итаки. Такое гомеровское послесловие до этого можно было увидеть разве что в лайв-экшн-сериале 1968 года. Словом, можно посмотреть. Но одним глазом.