Источник: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что провел последний матч за сборную Аргентины. Об этом написал журналист Эрнан Кастильо на своей странице в соцсети X.
По информации источника, футболист произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, на котором аргентинцы проиграли со счетом 0:1. «Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную», — рассказал Кастильо.
39-летний аргентинец завершил турнир на второй строчке в бомбардирском рейтинге. На его счету восемь забитых мячей. Первое место и титул лучшего снайпера чемпионата мира достались французскому нападающему Килиану Мбаппе, который отличился 10 раз.
Перед финалом в соцсетях активно обсуждали фото 2007 года, на котором Месси держит на руках пятимесячного Ямаля. Семья последнего тогда выиграла в конкурсе право на участие в благотворительной съемке с Месси. «Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира», — прокомментировал Месси на фестивале FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке.
Лионель Месси выступал за сборную Аргентины 21 год (с 2005 по 2026 год). За это время нападающий сыграл рекордные 207 матчей и забил 125 мячей.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля 2026 года. Мундиаль совместно приняли три страны: США, Канада и Мексика. Каким мы запомнили этот турнир, можно прочитать в материале «Афиши Daily».