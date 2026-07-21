О своей новой работе он говорит: «Никто не может написать комедию со счастливыми персонажами. Я не припомню ни одной хорошей комедии без страдания. Комедии очаровывают нас, они помогают нам жить, но те, кто их населяет, часто растеряны, разочарованы, неловки или потеряны. Все это поднимает — режиссура. Я думаю, именно она трогает зрителя в кино больше всего. В сериалах зрители ждут повествования, но в кино, я верю, они ждут тона, языка. Режиссуры. Я убежден: она способна доставить зрителю почти физическое наслаждение — как фильмы ужасов вызывают дрожь. Режиссура и тон фильма медленно ткут невидимую нить между зрителем и экраном».