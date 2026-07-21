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В российский прокат выйдет «Электрический поцелуй» — фильм открытия Канн-2026

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Киномания»

«Киномания» выпустит в российский прокат фильм Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй», открывший Каннский кинофестиваль этого года. Премьера назначена на 20 августа.

Действие разворачивается в Париже 1920-х. Художник Антуан после смерти жены теряет вдохновение. Чтобы связаться с покойной, он обращается к медиуму, не подозревая, что его обманывает скромная работница цирка. Она проводит один фальшивый сеанс за другим и в итоге влюбляется в Антуана.

Главные роли исполнили Пио Мармаи («Убийца по имени Неро»), Анаис Демустье («Граф Монте-Кристо») и Жиль Лелуш («Разбитые сердца»).

Видео: «Киномания»

Французский режиссер Пьер Сальвадори известен по ромкому «Роковая красотка» с Одри Тоту, Гадом Эльмалехом и Верноном Добчеффом. Среди последних работ постановщика — «Случайный роман» и «Женщина во дворе». В новом фильме он выступил не только режиссером, но и сценаристом.

О своей новой работе он говорит: «Никто не может написать комедию со счастливыми персонажами. Я не припомню ни одной хорошей комедии без страдания. Комедии очаровывают нас, они помогают нам жить, но те, кто их населяет, часто растеряны, разочарованы, неловки или потеряны. Все это поднимает — режиссура. Я думаю, именно она трогает зрителя в кино больше всего. В сериалах зрители ждут повествования, но в кино, я верю, они ждут тона, языка. Режиссуры. Я убежден: она способна доставить зрителю почти физическое наслаждение — как фильмы ужасов вызывают дрожь. Режиссура и тон фильма медленно ткут невидимую нить между зрителем и экраном».

Каннский кинофестиваль, который открыл фильм, прошел на Лазурном берегу с 12 по 23 мая. Президентом жюри был южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Решение уйти»). Он стал первым корейцем и третьим азиатом на этом посту в истории фестиваля. Главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — получил «Фьорд» Кристиана Мунджиу, который осенью также выйдет в российский прокат.

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