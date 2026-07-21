Ресторан «.оригинал» открывает серию гостевых бранчей. 26 июля с 12:00 до 17:00 к ним присоединится команда Tilda с Патриарших, а также новый шеф-повар Александр Шуба.
Гостей ждут на зеленой веранде с сезонными продуктами и блюдами с огня. Можно наблюдать за процессом готовки и общаться с шефами.
Александр Шуба работал с Карло Кракко и Эмануэле Поллини, участвовал в запуске Niki и Mamie. Для бранча он собрал меню из простых сочетаний сезонных продуктов. В нем — лосось слабой соли с пашотом и копченой сметаной, тост с авокадо и креветками, жареный молодой картофель со скрэмблом и лисичками, а также цыпленок на гриле с томатами и рукколой.
Бренд-шеф Tilda Андрей Лапин, отвечающий за гастрономию почти всех проектов Алексея Ольхового — от «Нюанса» до Radio Greenhouse, — со своей стороны приготовит эмпанадас с креветками или говядиной, ягодное карпаччо с креветкой и мятным чимичурри, а также сандо с овощами на гриле и моцареллой. На десерт — взбитый топленый творог с крыжовником и черной смородиной: воздушная текстура, кислинка ягод и карамельные ноты.