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Ресторан «.оригинал» запускает серию гостевых бранчей. Первый — с командой Tilda

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «.оригинал»

Ресторан «.оригинал» открывает серию гостевых бранчей. 26 июля с 12:00 до 17:00 к ним присоединится команда Tilda с Патриарших, а также новый шеф-повар Александр Шуба.

Гостей ждут на зеленой веранде с сезонными продуктами и блюдами с огня. Можно наблюдать за процессом готовки и общаться с шефами.

Александр Шуба работал с Карло Кракко и Эмануэле Поллини, участвовал в запуске Niki и Mamie. Для бранча он собрал меню из простых сочетаний сезонных продуктов. В нем — лосось слабой соли с пашотом и копченой сметаной, тост с авокадо и креветками, жареный молодой картофель со скрэмблом и лисичками, а также цыпленок на гриле с томатами и рукколой.

Бренд-шеф Tilda Андрей Лапин, отвечающий за гастрономию почти всех проектов Алексея Ольхового — от «Нюанса» до Radio Greenhouse, — со своей стороны приготовит эмпанадас с креветками или говядиной, ягодное карпаччо с креветкой и мятным чимичурри, а также сандо с овощами на гриле и моцареллой. На десерт — взбитый топленый творог с крыжовником и черной смородиной: воздушная текстура, кислинка ягод и карамельные ноты.

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