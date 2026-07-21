Александр Шуба работал с Карло Кракко и Эмануэле Поллини, участвовал в запуске Niki и Mamie. Для бранча он собрал меню из простых сочетаний сезонных продуктов. В нем — лосось слабой соли с пашотом и копченой сметаной, тост с авокадо и креветками, жареный молодой картофель со скрэмблом и лисичками, а также цыпленок на гриле с томатами и рукколой.