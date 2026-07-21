Метро в Москве продлят до района Восточный

Ожидается, что продление Арбатско-Покровской линии разгрузит Щелковское шоссе. Новый участок протянется на 2,6 километра. Протяженность всей линии достигнет 47,6 километра. Пассажиропоток же увеличится, по прогнозам, до 790 тыс. человек в сутки.