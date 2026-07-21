Метро в Москве продлят до района Восточный

Московский метрополитен продлят до района Восточный. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на церемонии завершения второго перегонного тоннеля между станциями «Щелковская» и «Гольяново», написало агентство «Москва».
Градоначальник пообещал продлить Арбатско-Покровскую линию. По его словам, об этом просили жители Восточного, обеспокоенные пробками на выезде на Щелковское шоссе.
Собянин отметил, что новый проект не задержит ввод в эксплуатацию станции метро «Гольяново». Она примет первых пассажиров в 2028 году.
Ожидается, что продление Арбатско-Покровской линии разгрузит Щелковское шоссе. Новый участок протянется на 2,6 километра. Протяженность всей линии достигнет 47,6 километра. Пассажиропоток же увеличится, по прогнозам, до 790 тыс. человек в сутки.