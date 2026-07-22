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На Ленинградском вокзале обустроили зоны для пассажиров с питомцами

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

На Ленинградском вокзале в Москве создали два специализированных пространства для пассажиров с домашними животными, пишет агентство «Москва».

Это комната для ухода за питомцами и зал ожидания для пассажиров с питомцами. Комната для ухода оборудована всем необходимым, чтобы подготовить питомца к поездке или привести его в порядок после дороги. В ней есть туалет для животных, зона, где можно помыть лапы или питомца при необходимости, а также миски для воды и корма. В комнате поддерживается порядок и комфортные условия, рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

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© Александр Авилов/Агентство «Москва»
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© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Зал для пассажиров с питомцами сделали, чтобы животные легче переносили ожидание поездки в спокойной обстановке. Такое решение помогает снизить стресс для питомцев и делает пребывание на вокзале удобнее как для путешественников с животными, так и для остальных пассажиров, пояснили в пресс-службе.

Обновленный Ленинградский вокзал в Москве открылся в мае. Он был закрыт на реконструкцию с августа 2024 года. В число работ входили перепланировка внутренних помещений, обновление фасада здания и благоустройство привокзальной территории, в том числе установка дебаркадера — навеса над путями. Кроме того, был построен прямой выход в метро.

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