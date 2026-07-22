На Ленинградском вокзале обустроили зоны для пассажиров с питомцами

На Ленинградском вокзале в Москве создали два специализированных пространства для пассажиров с домашними животными, пишет агентство «Москва».



Это комната для ухода за питомцами и зал ожидания для пассажиров с питомцами. Комната для ухода оборудована всем необходимым, чтобы подготовить питомца к поездке или привести его в порядок после дороги. В ней есть туалет для животных, зона, где можно помыть лапы или питомца при необходимости, а также миски для воды и корма. В комнате поддерживается порядок и комфортные условия, рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта.