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«Афиша» стала партнером музея-усадьбы «Архангельское»

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Компания «Афиша» стала информационным и технологическим партнером музея-заповедника «Архангельское». О сотрудничестве объявили на пресс-конференции, посвященной развитию усадьбы и ее новой культурной программе.

«Афиша» поможет объединить культурную программу, билетные и цифровые сервисы в единый маршрут для посетителя. «Мы хотим помочь „Архангельскому“ изменить привычный сценарий посещения усадьбы: от разового визита на экскурсию или прогулку — к полноценному культурному дню в парке. Здесь можно будет познакомиться с историей и архитектурой, побывать на концерте или выставке, погулять, пообедать и открыть для себя новые форматы отдыха», — отметил гендиректор компании Евгений Сидоров.

В «Архангельском» также внедрят решения на базе ИИ: удобную навигацию, цифровые билеты и системы, которые помогут посетителям быстрее проходить на территорию, перемещаться по усадьбе и выбирать события. Цифровой инфраструктурой для «Архангельского» «Афиша» займется со стратегическим партнером «Сбером».

Центральным событием первого сезона станет концерт «Прокофьев 135. Эпос и миф», который пройдет 29 августа. Автором идеи и художественным руководителем проекта выступил пианист, дирижер и композитор Никола Мельников.

В концерте примет участие оркестр из ста музыкантов. Частью перформанса станут скульптуры музея-заповедника, которые оживят с помощью искусственного интеллекта. Билеты на событие уже доступны на «Афише».

Партнерство стало частью более масштабного обновления «Архангельского». Весной музей возглавила Елена Харламова, ранее руководившая департаментом музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России. Новая команда планирует развивать усадьбу не только как исторический музей и место для прогулок, но и как площадку для концертов, спектаклей, выставок и проектов современного искусства.

Одновременно в усадьбе продолжается комплексная реставрация Большого дворца. Сейчас он закрыт для посетителей, а завершить второй этап ремонтно-реставрационных работ планируют в 2027 году.

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