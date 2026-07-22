«Афиша» стала партнером музея-усадьбы «Архангельское»

«Афиша» поможет объединить культурную программу, билетные и цифровые сервисы в единый маршрут для посетителя. «Мы хотим помочь „Архангельскому“ изменить привычный сценарий посещения усадьбы: от разового визита на экскурсию или прогулку — к полноценному культурному дню в парке. Здесь можно будет познакомиться с историей и архитектурой, побывать на концерте или выставке, погулять, пообедать и открыть для себя новые форматы отдыха», — отметил гендиректор компании Евгений Сидоров.