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Трек группы Oasis «Wonderwall» вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @oasis

Трек группы Oasis «Wonderwall» 1995 года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя тридцать лет и занял 27-е место. Об этом сообщил Billboard. 

Это произошло благодаря тому, что английские футбольные фанаты выбрали этот хит в качестве неофициального гимна сборной во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Всего с 10 по 16 июля ее стримили 8,7 млн человек. Это на 73% больше, чем за предыдущую неделю.

Видео: Oasis

Сингл первоначально занял восьмое место в Hot 100 в 1996 году, спустя двадцать недель после выхода в июне. В последний раз группа оставалась в чарте в течение недели в октябре 2008 года. Тогда она достигла 93-й строчки с песней «The Shock of the Lightning».

Недавно появился первый тизер документального фильма про группу Oasis. Мировая премьера состоится в сентябре 2026 года.

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