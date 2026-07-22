Трек группы Oasis «Wonderwall» вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет

Трек группы Oasis «Wonderwall» 1995 года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя тридцать лет и занял 27-е место. Об этом сообщил Billboard.
Это произошло благодаря тому, что английские футбольные фанаты выбрали этот хит в качестве неофициального гимна сборной во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Всего с 10 по 16 июля ее стримили 8,7 млн человек. Это на 73% больше, чем за предыдущую неделю.
Сингл первоначально занял восьмое место в Hot 100 в 1996 году, спустя двадцать недель после выхода в июне. В последний раз группа оставалась в чарте в течение недели в октябре 2008 года. Тогда она достигла 93-й строчки с песней «The Shock of the Lightning».
Недавно появился первый тизер документального фильма про группу Oasis. Мировая премьера состоится в сентябре 2026 года.