Братья Джонас ищут новые таланты в тизере «Camp Rock 3»

Режиссер Вероника Родригес обещает более разнообразный саундтрек: рок, американа-поп-кантри, поп-песня в духе Бруно Марса, классический герл-пауэр-поп, заводные танцевальные песни. В фильме также будет много ностальгии: у братьев Джонас будет много экранного времени, зрители увидят оригинальные локации. При этом «стоит ждать появления других некоторых оригинальных персонажей <…>, даже Конни, мама Митчи, играет в этом фильме более важную роль».