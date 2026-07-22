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Братья Джонас ищут новые таланты в тизере «Camp Rock 3»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @nickjonas

Disney опубликовал новый тизер «Camp Rock 3» — продолжения культовой серии, последняя часть которой вышла 15 лет назад. Новая глава выйдет этим летом на стриминге Disney+ и канале Disney.

В «Camp Rock 3» группа Connect 3 — ее составляют братья Джонас — готовится отправиться в масштабный тур, но внезапно остается без артиста на разогрев. Выросшие музыканты возвращаются в летний лагерь, чтобы найти новую восходящую звезду. История сосредоточится на пяти юных участниках лагеря: Сейдже (Лиамани Сегура), Флетче (Малакай Бартон), Рози (Луми Поллак), Дези (Хадсон Стоун) и Клиффе (Кейси Троттер).

В тизере показали несколько флешбеков из первого фильма и завязку: братья Джонас приезжают в лагерь и объявляют, что ищут артистов на разогрев. Подросткам предстоит пройти три испытания и выступить на финальном отчетном концерте.

Режиссер Вероника Родригес обещает более разнообразный саундтрек: рок, американа-поп-кантри, поп-песня в духе Бруно Марса, классический герл-пауэр-поп, заводные танцевальные песни. В фильме также будет много ностальгии: у братьев Джонас будет много экранного времени, зрители увидят оригинальные локации. При этом «стоит ждать появления других некоторых оригинальных персонажей <…>, даже Конни, мама Митчи, играет в этом фильме более важную роль».

Видео: Disney

«Camp Rock: Музыкальные каникулы» (2008) и «Camp Rock-2: Отчетный концерт» (2010) — культовые фильмы Disney Channel о музыкальном лагере для подростков. Главная героиня Митчи (Деми Ловато) готовится к финальному выступлению смены, параллельно развивается ее история любви с известным певцом Шейном Греем (Джо Джонас). В финальной сцене первой части Митчи и Шейн исполняют песню «This Is Me». Сразу после выхода «Camp Rock: Музыкальные каникулы» стал вторым по популярности фильмом Disney, уступив только «Классному мюзиклу-2».

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