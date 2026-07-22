В вырезанной сцене «Очень страшного кино-6» пародируют «Игру в кальмара» и «Улыбку-2»

Первая часть франшизы вышла в 2000 году и стала пародией на слешеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Над шестой частью работали авторы оригинала: Марлон, Шон и Кинен Айвори Уэйансы.