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В вырезанной сцене «Очень страшного кино-6» пародируют «Игру в кальмара» и «Улыбку-2»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures показала вырезанную сцену из комедии «Очень страшное кино-6», которая вышла в мировой прокат 12 июня. В ней представлены пародии на корейский сериал «Игра в кальмара» и хоррор «Улыбка-2».

Видео:&nbsp;Paramount Pictures

Первая часть франшизы вышла в 2000 году и стала пародией на слешеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Над шестой частью работали авторы оригинала: Марлон, Шон и Кинен Айвори Уэйансы.

В фильме они высмеяли «Всё везде и сразу», «Грешников», «Злую», «Кей-поп охотниц на демонов», «Прочь», «Субстанцию», «Уэнсдей», новые части «Крика» и «Орудия». В тизерах показывали пародии на «Майкла» и «Закулисье реальности».

За три недели проката шестая часть собрала в мире 208,5 млн долларов при бюджете 30 млн. Это первая комедия с рейтингом R, преодолевшая отметку в 100 млн долларов сборов со времен «Улетных девочек», вышедших в 2017 году. Мировые сборы всей серии теперь превысили 1 млрд долларов.

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