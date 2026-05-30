В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»

Премьера «Очень страшного кино-6» состоится 12 июня. К ролям Бренды и Синди вернулись главные актрисы франшизы Реджина Холл и Анна Фэрис. Над картиной работали авторы оригинального «Очень страшного кино» — Марлон, Шон и Кинен Айвори Уэйанс. В фильме будут пародировать и другие ужастики, например, «Собирателя душ», «Улыбку» и недавних «Грешников».