В Тбилиси стартовал первый чемпионат мира по длинным нардам

В Тбилиси 29 мая начался первый в истории чемпионат мира по длинным нардам, сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Организатор — Международная федерация нард. Церемония открытия турнира прошла в отеле Hualing Hotels & Preference. Событие проходит параллельно с Гран-при Грузии по коротким нардам.



В турнире участвуют около 500 игроков почти из 60 стран. Они будут соревноваться в 12 дисциплинах. Призовой фонд составил 500 тыс. долларов.



Международная федерация нард (IBF) появилась два года назад. Ее возглавляет Умар Кремлев. «Наша задача не просто развивать Международную федерацию нард, а создать Международную ассоциацию настольных игр. Дети сегодня играют в телефоны, и это не способствует развитию интеллекта, а если мы будем продвигать настольные игры среди детей, они будут развиваться. Мы хотим, чтобы наша организация взяла на себя большую социальную ответственность», — говорил Кремлев.