Экранизацию «Полночной библиотеки» с Флоренс Пью приобрели за 36 млн долларов

Paramount Pictures купила права на фильм «Полночная библиотека» — экранизацию одноименного романа Мэтта Хейга, сообщает Deadline. Главную роль исполнит Флоренс Пью, она также выступит продюсером.
За проект велась ожесточенная борьба — им интересовались Focus и Sony. Paramount приобрела фильм за 36 млн долларов и будет представлять его в Северной Америке и на отдельных зарубежных рынках. StudioCanal сохранит права в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польше, странах Бенилюкса, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке.
Эта сделка на Каннском рынке стала крупнейшей, опередив покупку вестерна Пак Чхан Ука «Разбойники из Рэттлкрика» инди-подразделением Warner Bros — Clockwork. Тот обошелся в 15–19 млн долларов.
Режиссером «Полночной библиотеки» станет Гарт Дэвис, снявший драму «Лев». Пью сыграет Нору Сид — женщину, которая после тяжелого кризиса попадает в таинственную библиотеку. Там каждая книга открывает ей одну из альтернативных версий ее собственной жизни. Нора может увидеть, что произошло бы, соверши она в прошлом другой выбор.
Сценарий написали Лора Уэйд, работавшая над сериалом «Соперники», и Ник Пейн, автор фильма «Время жить». Сам Хейг выступит исполнительным продюсером.
Роман «Полночная библиотека» вышел в 2020 году. Книга разошлась тиражом 15 млн экземпляров и была переведена на 56 языков.
Проектом занимаются StudioCanal и Blueprint Pictures. Фильм планируют запустить в предпродакшен этой осенью, а съемки должны стартовать в начале 2027 года.