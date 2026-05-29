Бывший машинист из Китая создал ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в США

Иллюстрация: Liu Ziyu

Бывший машинист поезда из Китая Лю Цзыюй создал короткометражный фильм с помощью искусственного интеллекта за 10 дней и 3000 юаней (около 440 долларов). Об этом сообщает South China Morning Post.

29-летний Лю живет в уезде Синьпин в провинции Юньнань. Раньше он три года работал машинистом, а затем стал свадебным фотографом. В начале 2026 года он начал использовать ИИ для создания видео: сначала родители попросили его подготовить промоматериалы к открытию семейного отеля.

Его короткометражка «Zombie Scavenger» вышла 9 мая в китайских соцсетях. Это 3,5-минутная история любви робота и куклы-модели в стиле атомпанк. По словам Лю, он вдохновлялся мультфильмом «ВАЛЛ-И». Бюджет фильма в 3000 юаней автор потратил на подписки на программы и токены.

Сперва ролик не получил большого внимания в Китае, но уже на следующий день его заметил американский режиссер Пи Джей Аччеттуро, который сам работает с ИИ. Он назвал «Zombie Scavenger» «одним из лучших короткометражных фильмов», которые видел за последние годы, и попросил пользователей помочь найти автора. «Я бы с удовольствием нанял его», — написал Аччеттуро.

После этого пользователи переслали сообщение Лю. Он ответил, что не говорит по-английски и хочет сосредоточиться на работе в Китае. Позже автор обменялся несколькими письмами с командой Аччеттуро и показал им другие ИИ-работы. Там ему сказали, что он может связаться с ними, если в будущем захочет снимать рекламу или фильмы в США.

«Zombie Scavenger» набрал уже более 60 млн просмотров по всему миру. Лю говорит, что один из секретов — четко объяснять ИИ логику, чтобы получать живые видео.

Права на «Zombie Scavenger» переданы китайской кинокомпании Qingqiu Culture. Она планирует выпустить по короткометражке полноценный фильм. Кроме того, по «Zombie Scavenger» разрабатывается игра совместно с платформой ИИ-интерактивного видео Yoroll. В обоих проектах будет участвовать Лю, отвечая за сюжетное направление истории.

У Лю нет образования в сфере IT или искусства: он окончил техникум по специальности, связанной с вождением и обслуживанием двигателей внутреннего сгорания. «Я не люблю, когда от краткосрочного успеха кружится голова. Я продолжу учиться», — отметил он.

