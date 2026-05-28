«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая снял ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в Голливуде
Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино
С 1 июня россиян могут оштрафовать за разговор по мобильному телефону на автозаправках
5G в России может заработать уже летом
Синоптик: в Москве сейчас холодно, как в сентябре, а в Подмосковье — как в октябре
Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет в октябре. Смотрим первый трейлер
У приквела «Рэмбо» появилась дата премьеры
Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatts Finke Desert Race
Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира
Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться
Энди МакДауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп
Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке
Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»
MrBeast попробовал гематоген — и остался не в восторге
О Селин Дион снимут драматический сериал
В ночь на 29 мая в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов
Стивен Спилберг верит в инопланетную жизнь
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега

Николас Кейдж официально сменил имя

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Endgame Entertainment

Американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Об этом он рассказал в интервью Variety.

Артист, известный по фильмам «Семьянин» и «Собиратель душ», родился с именем Николас Ким Коппола в семье известных кинематографистов, актеров и музыкантов. Чтобы не ассоциироваться с родственниками, для работы он взял псевдоним.

Николас придумал свое новое имя еще в начале карьеры, вдохновившись персонажем комиксов Marvel Люком Кейджем и художником-авангардистом Джоном Кейджем. Но в документах актер оставался Копполой вплоть до 2025 года.

«Я Ник Кейдж в жизни, я Ник Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой», — заявил он теперь.

Николас Кейдж — внук композитора Кармине Копполы и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродный брат Романа Копполы и Софии Копполы. Он был женат пять раз, у него трое детей, все они получили двойную фамилию Коппола Кейдж.

Расскажите друзьям