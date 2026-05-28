В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло

В Москве начались съемки фильма «Незнайка» — первой полнометражной экранизации произведений Николая Носова. Премьера запланирована на 1 января 2028 года.
Фильм по-новому переосмысляет историю известного литературного героя, сохраняя темы взросления, ответственности и поиска себя. Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко. По словам постановщика, мир «Незнайки» дает возможность рассказать о проблемах современного поколения языком сказки и юмора.
Главную роль исполняет Леонид Басов. Его герой — наивный и любопытный мечтатель, который постоянно попадает в неприятности, но при этом стремится быть полезным. По сюжету после череды неудач Незнайка оказывается в новом городе, где его по ошибке принимают за гениального изобретателя, и он впервые ощущает признание.
В картине также снимаются Сергей Лавыгин (Пилюлькин), Никита Кологривый (Смекайло), Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василиса Чемезова (Снежинка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик) и другие.