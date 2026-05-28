О Селин Дион снимут драматический сериал

Шоураннером проекта стала Зои Грин, работавшая над сериалами «Сирены» и «Карнивал Роу». Сериал расскажет о взрослении Селин Дион в Квебеке, ее жизни в скромной многодетной семье и первых шагах к мировой славе. Особое внимание авторы уделят отношениям певицы с матерью Терезой и атмосфере дома, где росли 14 детей и постоянно звучала музыка.