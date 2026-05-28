99-летняя американка стала самым пожилым человеком, совершившим краудсерфинг

Фото: @rosssmith

99-летняя Полин Кэна, известная в соцсетях как Gangster Granny, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, совершивший краудсерфинг на концерте. Об этом пишет LouderSound.

В интернете Кэна прославилась благодаря видео своего внука Росса Смита, у которого почти 25 млн подписчиков в TikTok. Впервые они стали вирусными еще в 2013 году: тогда Смит снял ролик, где блокирует баскетбольный бросок своей бабушки.

Новый рекорд Кэна установила на концерте кантри-исполнителя Брэнтли Гилберта в Беллвилле, штат Техас. Музыкант представил ее со сцены, после чего 99-летнюю женщину передали над толпой на чем-то вроде каталки. Зрители при этом скандировали: «Бабуля! Бабуля!»
 

Видео: @rosssmith

«Я сделала это! Я величайшая всех времен!» — сказала Кэна после получения сертификата Guinness World Records. Ее внук поблагодарил 20 тыс. зрителей, которые помогли установить рекорд. «У меня до сих пор мурашки, когда я слышу, как толпа скандирует „Бабуля!“. Это был культовый и очень смешной момент», — отметил он.

В 2022 году Кэна рассказывала, что поздняя популярность в интернете стала для нее неожиданностью. «У моего поколения не было ни телевидения, ни интернета, только радио. Пройти путь от полной неизвестности в офлайне до места, где люди, кажется, знают мое имя, — это настоящий вихрь, в самом хорошем смысле», — говорила она.

