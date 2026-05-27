«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера

«Яндекс» представил комбинированную доставку, в которой заказ до дома доставляет робот, а до клиента — курьер. Об этом сообщила пресс-служба компании.



В команде считают, что такой способ снизит расходы на логистику «последней мили». При этом курьеры смогут тратить меньше времени на поездки, не теряя в доходе.



Согласно задумке, робот будет подвозить заказ к нужному дому. Один из ближайших курьеров встретит его у подъезда и доставит продукты до квартиры. Один сотрудник может работать сразу с несколькими роверами.



«Из-за дефицита курьеров на рынке стоимость доставки до двери может расти, особенно в пиковые периоды. Рободоставка, напротив, дешевеет по мере распространения роботов и уже сейчас стоит меньше курьерской. Теперь мы объединили два подхода и представили комбинированную доставку, где робот и курьер действуют в паре», — рассказал Марат Мавлютов,

руководитель направления роверов «Яндекса».



Комбинированная доставка уже доступна части пользователей «Лавки» в Москве и Петербурге. В будущем она появится во всех городах, где есть рободоставка и станет доступна в «Яндекс Еде».