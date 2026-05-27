CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»

Сейчас CD Projekt параллельно работает над «Ведьмаком-4», релиз которого ожидается не раньше 2027 года. При этом компания подтвердила, что новых дополнений для Cyberpunk 2077 больше не будет. Вместо этого студия сосредоточена на разработке Cyberpunk 2, которая, по словам руководства, вряд ли выйдет раньше 2030 года.