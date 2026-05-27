CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»

В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин
У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ
Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос

CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: CD Projekt

Польская студия CD Projekt официально объявила о разработке третьего крупного дополнения для «Ведьмак-3: Дикая охота». DLC получило название Songs of the Past и выйдет в 2027 году — спустя 12 лет после релиза оригинальной игры.

Над дополнением студия работает совместно с командой Fool’s Theory, в которую входят разработчики, ранее участвовавшие в создании «Ведьмака-3». Подробности о проекте обещают раскрыть в конце лета 2026 года.

В Songs of the Past игроки снова вернутся к роли Геральта из Ривии. Дополнение выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Разработчики предупредили, что вместе с будущим обновлением изменятся системные требования игры — это необходимо для стабильной работы нового контента.

Сейчас CD Projekt параллельно работает над «Ведьмаком-4», релиз которого ожидается не раньше 2027 года. При этом компания подтвердила, что новых дополнений для Cyberpunk 2077 больше не будет. Вместо этого студия сосредоточена на разработке Cyberpunk 2, которая, по словам руководства, вряд ли выйдет раньше 2030 года.

Расскажите друзьям