Новый фильм Кустурицы по повести Распутина будет называться «Чуружанка»

«Речь идет об отчуждении внутри семьи, которое сегодня во всем мире достигло своего апогея. Валентин Распутин — один из величайших ваших писателей XX века, а его произведения — это высочайшее достижение литературы. При этом „Последний срок“ — это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие», — сказал Кустурица.