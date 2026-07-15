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Новый фильм Кустурицы по повести Распутина будет называться «Чуружанка»

Афиша Daily
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Фото: Евгений Самарин/Mos.ru

Эмир Кустурица в интервью «Вестям» сообщил, что его новая картина по повести Валентина Распутина «Последний срок» выйдет под названием «Чуружанка». Ранее проект фигурировал под рабочим названием «Один день моей жизни».

Режиссер отметил, что, в отличие от оригинального произведения, действие в котором происходит в сибирской деревне, в фильме события будут развиваться в сербском селе Чуруг. Так появилось название «Чуружанка», по словам Кустурицы, это будет глубокая, личная драма о закате жизни, рассказанная на сербский лад.

«Речь идет об отчуждении внутри семьи, которое сегодня во всем мире достигло своего апогея. Валентин Распутин — один из величайших ваших писателей XX века, а его произведения — это высочайшее достижение литературы. При этом „Последний срок“ — это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие», — сказал Кустурица.

Небольшую роль в ленте сыграет Милош Бикович. В прокат фильм должен выйти в 2027 году.

Ранее Эмир Кустурица говорил, что в 2026 году будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Помимо «Последнего срока», он снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступления и наказания» снимется Юра Борисов.

Кроме того, сербский постановщик пишет роман «Как я не снял „Преступление и наказание“». В его основу легли воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации произведения Федора Достоевского, которая еще не вышла.

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