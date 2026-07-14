Кайя Гербер появилась в роли школьницы из 80-х в трейлере «Осколков» Райана Мерфи

На ютуб-канале FX Networks появился трейлер сериала «Осколки» («The Shards») — нового проекта Райана Мерфи, создателя «Американской истории ужасов» и «Голливуда». Он выйдет 5 августа.
Сериал расскажет о группе старшеклассников из элитной школы в Лос-Анджелесе, которые пытаются разобраться в вопросах самоидентификации, секса, ревности и одержимости. Действие разворачивается в 80-е.
В центре истории — начинающий писатель, чья жизнь переворачивается с ног на голову после появления в школе загадочного и притягательного нового студента. Оно совпадает со временем, когда в городе начинает орудовать серийный убийца, охотящийся на подростков.
В основу шоу лег бестселлер Брета Истона Эллиса. Райан Мерфи выступил исполнительным продюсером экранизации. Роли сыграли Игби Ригни, Гомер Гир, Кайя Гербер, Хейс Уорнер, Грэм Кэмпбелл, Уэс Бентли, Эван Рейчел Вуд и Джордан Рот.
Сериал разработала компания 20th Тelevision. В продюсерскую команду вошли Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон, Эллис, Эрик Ковтун, Скотт Робертсон, Нисса Дидерих, Танасе Попа, Ник Холл, Майкл Аппендаль, Макс Уинклер, Кэтлин МакКэффри и Брайан Янг.