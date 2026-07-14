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ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: FIFA

ФИФА начала продавать фрагменты газона со стадиона «Метлайф» в Нью-Джерси (США). 19 июля там пройдет финал чемпионата мира по футболу.

Кусок поля поместили в прозрачный куб из эпоксидной смолы. На него также нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала, а итоговый счет матча добавят сразу после игры. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Цена составляет 450 долларов (около 35 тыс. рублей).

«Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвященным одному из величайших спортивных событий в мире», — говорится в описании товара. Сувенир доступен для заказа только покупателям из США, Великобритании и Европы.

Главный матч турнира пройдет на стадионе «Метлайф» и начнется в 22.00 по московскому времени. За титул чемпиона поборются сборные Франции и Аргентины.

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