ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу

Кусок поля поместили в прозрачный куб из эпоксидной смолы. На него также нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала, а итоговый счет матча добавят сразу после игры. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Цена составляет 450 долларов (около 35 тыс. рублей).