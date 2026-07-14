Кристофер Нолан не согласился с Мэттом Деймоном, назвавшим «Одиссею» последним голливудским эпиком

В интервью режиссер признался, что понимает, что имел в виду Деймон. По словам Нолана, сегодня действительно редко снимают фильмы, для которых команда путешествует по всему миру, работает с тысячами актеров массовки и делает ставку на практические эффекты и натурные съемки.