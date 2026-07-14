Кристофер Нолан не согласился с Мэттом Деймоном, назвавшим «Одиссею» последним голливудским эпиком

Кристофер Нолан в интервью The Telgraph заявил, что не считает свою новую картину «Одиссея» последним большим голливудским эпиком. Ранее исполнитель главной роли Мэтт Деймон говорил, что работа над фильмом ощущалась как «последний шанс» сняться в кино подобного размаха.
В интервью режиссер признался, что понимает, что имел в виду Деймон. По словам Нолана, сегодня действительно редко снимают фильмы, для которых команда путешествует по всему миру, работает с тысячами актеров массовки и делает ставку на практические эффекты и натурные съемки.
Однако режиссер не согласен с пессимистичным взглядом коллеги. «В таком подходе есть пораженческий аспект, с которым я не согласен», — отметил Нолан. По его мнению, кино продолжает меняться и развиваться благодаря новому поколению авторов.
Он добавил, что многие современные фильмы оказываются не менее загадочными и медитативными, чем работы Дэвида Линча, и все равно находят своего зрителя. Режиссер также подчеркнул, что кинематограф остается «жизненно важным искусством», которое постоянно открывает новые формы и новые голоса.
«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и расскажет о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.