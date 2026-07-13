В Москве закроется первое кафе «Булка», расположенное на Большой Грузинской улице

В Москве закроется кафе «Булка», расположенное на Большой Грузинской улице рядом со станцией метро «Белорусская». Об этом сообщили в соцсетях сети.
«Булка» на Большой Грузинской была первым заведением, появившимся под этим именем в столице. Оно работало с 2010 года и представило москвичам концепцию булочной, где можно проводить время.
«26 июля будет последним днем работы „Булки“ на Большой Грузинской. Приходите на огонек, будем угощать игристым и чем-то вкусным и закрывать эту главу нашей жизни!» — написали в соцсетях кофейни.
Представители кафе отметили, что «это место было больше, чем просто бизнес или место работы — это была своя маленькая прекрасная жизнь». По какой причине закроется первая в Москве «Булка», они не уточнили.
В городе продолжат работать две других «Булки» — на Покровке и в Большом Толмачевском переулке.