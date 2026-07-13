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В Москве закроется первое кафе «Булка», расположенное на Большой Грузинской улице

Афиша Daily
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Фото: @bulkamoscow

В Москве закроется кафе «Булка», расположенное на Большой Грузинской улице рядом со станцией метро «Белорусская». Об этом сообщили в соцсетях сети.

«Булка» на Большой Грузинской была первым заведением, появившимся под этим именем в столице. Оно работало с 2010 года и представило москвичам концепцию булочной, где можно проводить время.

«26 июля будет последним днем работы „Булки“ на Большой Грузинской. Приходите на огонек, будем угощать игристым и чем-то вкусным и закрывать эту главу нашей жизни!» — написали в соцсетях кофейни.

Представители кафе отметили, что «это место было больше, чем просто бизнес или место работы — это была своя маленькая прекрасная жизнь». По какой причине закроется первая в Москве «Булка», они не уточнили.

В городе продолжат работать две других «Булки» — на Покровке и в Большом Толмачевском переулке.

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