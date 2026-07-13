Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву на выходных

На выходных в Москву вернется теплая и солнечная погода. В воскресенье столбики термометров покажут до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он рассказал, что на этой неделе интенсивность дождей заметно сократится. 13 июля в Москве и по области ожидается облачная с погода, кратковременный дождь (не более 4 мм), гроза. Температура воздуха составит до +23 градусов, в Подмосковье — до +24 градусов.
Во вторник, 14 июля, в городе осадков почти не ожидается, будет светить солнце. На улице потеплеет до +25 градусов.
В среду, 15 июля, длительность солнечного сияния возрастет. Вероятность дождя будет небольшой. Температура воздуха составит от +24 до +27 градусов. В четверг, 16 июля, днем прогнозируется дождь и ветер, в Москве похолодает до +23 градусов.
С пятницы в Москве вновь потеплеет. Столбики термометров покажут +24 градуса, в субботу — +27 градусов, а в воскресенье — +30 градусов. «Ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с „дождливого режима“ на „режим абсолютного комфорта“», — заключил синоптик.