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Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву на выходных

Афиша Daily
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Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

На выходных в Москву вернется теплая и солнечная погода. В воскресенье столбики термометров покажут до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что на этой неделе интенсивность дождей заметно сократится. 13 июля в Москве и по области ожидается облачная с погода, кратковременный дождь (не более 4 мм), гроза. Температура воздуха составит до +23 градусов, в Подмосковье — до +24 градусов. 

Во вторник, 14 июля, в городе осадков почти не ожидается, будет светить солнце. На улице потеплеет до +25 градусов.

В среду, 15 июля, длительность солнечного сияния возрастет. Вероятность дождя будет небольшой. Температура воздуха составит от +24 до +27 градусов. В четверг, 16 июля, днем прогнозируется дождь и ветер, в Москве похолодает до +23 градусов.

С пятницы в Москве вновь потеплеет. Столбики термометров покажут +24 градуса, в субботу — +27 градусов, а в воскресенье — +30 градусов. «Ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с „дождливого режима“ на „режим абсолютного комфорта“», — заключил синоптик.

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