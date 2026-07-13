Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву на выходных

Он рассказал, что на этой неделе интенсивность дождей заметно сократится. 13 июля в Москве и по области ожидается облачная с погода, кратковременный дождь (не более 4 мм), гроза. Температура воздуха составит до +23 градусов, в Подмосковье — до +24 градусов.